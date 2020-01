Medici sostituti del 118, il Tar Sicilia annulla i decreti assessoriali: violano norme statali ed europee. La complessa vicenda trova dunque un epilogo nelle due decisioni del Tribunale palermitano del 14 e del 15 gennaio 2020. Con decreto del dicembre del 2018, infatti, l’assessore regionale della Sanità aveva disposto che i medici sostituti dell’emergenza 118, in possesso dell’attestato di idoneità relativo all’emergenza sanitaria territoriale e con un anzianità di servizio di almeno 18 mesi, potessero accedere in sovrannumero e senza concorso al corso di formazione di medicina generale; ottenendo così con la semplice iscrizione, per effetto della normativa vigente, il diritto ad ottenere l’immediata stabilizzazione.

"La stabilizzazione dei medici sostituti del 118 è voluta e sostenuta dalla Fimmg ma essa non può avvenire in spregio ai principi della legalità e meno ancora a danno di altri giovani colleghi che con merito (vincitori di concorso) hanno seguito i percorsi normativi - si legge in una nota della Federazione Italiana Medici Medicina Generale -. Per tale motivo la Federazione, unitamente a più di cento corsisti e diplomati del corso di specializzazione in medicina generale hanno proposto ricorso al Tar Sicilia, evidenziando la violazione delle norme statali ed europee regolatrici della materia, nonché gli effetti ingiusti che il provvedimento avrebbe causato sia in termini di “scavalcamento” dei corsisti legittimi vincitori di concorso, sia in termini di “disfunzione” nel corretto svolgimento del corso".

"Non si comprende - prosegue la nota - perché l’assessore Razza, nonostante la stessa avvocatura dello Stato abbia rinunciato alla difesa, anteriormente alla definitiva pronuncia del Tar sul decreto impugnato, (e ci aspettiamo, come se lo aspettano i giovani colleghi che credono nel riconoscimento del merito e delle regole, un suo chiarimento) abbia emanato un successivo nuovo decreto con gli stessi contenuti con l’aggiunta di approvare contestualmente il relativo bando per consentire l’ammissione in sovrannumero e senza concorso dei medici sostituti del 118; decreto che è stato, anch’esso, impugnato dalla Fimmg e dai ricorrenti. Con le sentenze del 14 e 15 gennaio, il Tar Palermo ha accolto i ricorsi della Federazione e dei corsisti. La Fimmg prende atto con soddisfazione delle sentenze del Tar che, in definitiva, confermano ciò che la Federazione ha sempre sostenuto: l’effettiva (e duratura) realizzazione di finalità meritevoli, non può mai condurre al danno per altri cointeressati e al travolgimento dei principi cardine della legalità; tanto più se attuativi di specifiche normative europee".