Medici aggrediti, l'Ordine scende in piazza: "Indifferenza inaccettabile"

"Aggressioni, violenze e soprusi non possono rimanere lettera morta, impuniti e sottovalutati ancora. Servono risposte concrete urgenti". A dirlo è il presidente provinciale dell'Ordine dei medici, Toti Amato, che interviene in merito ai ripetuti episodi di violenza contro medici e personale sanitario accaduti nelle ultime settimane. L'Ordine ha organizzato un sit-in "pacifico e contro ogni forma di aggressione" per sabato alle 15.30, in piazza Castelnuovo.

"I medici di Palermo - spiega Amato - si augurano che l'appello sia ascoltato anche dalle istituzioni preposte alla sicurezza e che ci sia una partecipazione massiccia anche delle associazioni dei pazienti e di tutte le sigle sindacali. L'indifferenza su quanto sta accadendo è inaccettabile".

Al Civico tra giovedì e venerdì un infermiere è stato aggredito due volte nel giro di poche ore e i medici sono stati costretti a barricarsi in una stanza in attesa dell’arrivo della polizia. Al Cervello un inserviente è stato colpito per aver invitato i parenti dei pazienti a liberare la stanza - sovraffolata - durante la distribuzione dei pasti. Prima di lui un medico di Villa Sofia è stato picchiato con un casco da moto dal padre di un paziente. E ancora all'ospedale dei Bambini, medici e infermieri sono diventati bersaglio di un genitore disperato per la morte del figlioletto.

I tanti casi di violenza registrati hanno portato sindacati e manager dei nosocomi a denunciare il clima di terrore che ormai vive chi lavora in corsia e a chiedere ripetutamente interventi concreti da parte delle istituzioni.

All'ospedale Civico i lavoratori sono in stato di agitazione. "Decisione assunta - si legge in una nota formata dai sindacati Anaao Assomed, Uil fpl medici, Anpo-Ascoti-Fials, Cgil medici, Cimo, Fassid Snr - non avendo avuto riscontro alcuno alle segnalazioni effettuate sulle numerose criticità dell'Arnas Civico-Di Cristina". E non escludono "più incisive iniziative allo scopo di tutelare la sicurezza e la dignità degli utenti e degli operatori sanitari".

Giovanni Migliore, direttore generale dell'ospedale Civico e vicepresidente nazionale della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere ha chiesto "tolleranza zero" per chi minaccia e aggredisce gli operatori sanitari e ha lanciato l'idea di una raccolta di firme per presentare un disegno di legge di iniziativa popolare che inasprisca le sanzioni in caso di aggressioni negli ospedali e nelle case di cura.

E anche la direzione strategica degli ospedali Villa Sofia-Cervello è intervenuta nei giorni scorsi con una lettera all'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e ai direttori due due dipartimenti regionali della Sanità sottolineando che "il fenomeno assume per la crescente frequenza connotati francamente preoccupanti"