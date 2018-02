“Mediazione civile e commerciale": convegno presso la Corte d’appello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La mediazione civile e commerciale: un bilancio ragionato”. È questo il tema del convegno organizzato dall’organismo di mediazione ed ente di formazione Concilia Lex spa sede operativa di Palermo, in programma giovedì 8 febbraio, a partire dalle 15,30, presso la Corte di appello di Palermo. Il convegno sarà introdotto dal dottor Pierangelo Bonanno, responsabile della sede operativa Concilia Lex di Palermo nonché Docente di diritto ed economia, mediatore civile e commerciale. Interverranno l’avvocato Giuseppe Di Stefano, vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo, Alessandra Pera, docente associato di Diritto privato comparato dell’Università, Letizia Russo, notaio e mediatore, e Rosanna Montalto, vicepresidente Confcommercio di Palermo. Con questo convegno, che approfondirà tematiche quali “il ruolo dell’avvocato in mediazione” e “la mediazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea”, prenderanno ufficialmente il via le attività di Concilia Lex spa a Palermo. L’organismo di mediazione ha infatti aperto una sede operativa nel capoluogo siciliano, in piazza Vittorio Emanuele Orando,6.

“Prosegue il nostro impegno nella diffusione della cultura della mediazione nel nostro Paese – spiega l’avvocato Carmelo Cavallaro, referente nazionale di Concilia Lex spa.- Iniziative di questo tipo contribuiscono ad approfondire i vantaggi del procedimento di mediazione, un diverso approccio alla soluzione delle controversie e una grande opportunità per i professionisti che operano nel settore legale. Siamo convinti che la sede operativa di Palermo diventerà, in breve tempo, un riferimento sul territorio grazie agli elevati standard di qualità, neutralità e riservatezza garantiti nel servizio di mediazione".

Concilia Lex S.p.A. è una società autorizzata dal ministero della Giustizia ed iscritta al numero 143 del registro degli organismi di mediazione. Grazie ad un network nazionale e all’organizzazione di convegni tematici in tutta Italia, rappresenta un punto di riferimento nel settore della mediazione. Per maggiori informazioni si può consultare il sito web www.concilialex.it