Doppio concerto di Capodanno per il Teatro Massimo: maxischermo per la diretta in piazza

Il 2020 al Teatro Massimo inizia con un doppio concerto di Capodanno, trasmesso in diretta sul maxischermo in piazza Verdi. Il primo gennaio si comincia alle 11 con il concerto di Coro di voci bianche, Coro Arcobaleno, Cantoria e Massimo Kids Orchestra diretti da Michele De Luca, mentre alle 18.30 Coro e Orchestra saranno diretti dal nuovo direttore musicale del Teatro Massimo, Omer Meir Wellber, per il tradizionale Concerto di Capodanno promosso dal Consiglio Comunale.

Il maxischermo però sarà posizionato già il 31 dicembre: dalla mattina e fino a mezzanotte e oltre saranno proiettate le registrazioni di opere, balletti e concerti della stagione appena conclusa.