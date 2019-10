"Nessuna sottrazione di beni", assolto l'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini

Lo ha deciso il tribunale di Busto Arsizio. La vicenda inizia nel 2012 con una cartella di Equitalia da circa 22 milioni. Per l'accusa tra i beni che sarebbero stati sottratti per non saldare il debito c'erano anche azioni della società rosanero