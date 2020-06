Poste, consegnate le mascherine a studenti e docenti per l’esame di maturità

Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile a 84 Istituti scolastici della provincia di Palermo i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità.

Molti gli istituti superiori coinvolti, comel’Ippseoa Pietro Piazza di Palermo, il Don Luigi Sturzo di Bagheria, l’LS Santi Savarino di Partinico, l’Ugo Mursia di Carini e il Basile-D’Aleo di Monreale, per un totale di oltre 3.600 scuole in tutta Italia, dove l’esame di maturità potrà svolgersi in totale sicurezza. In SiciliaPoste Italiane, attraverso il network della società del gruppo sda Express Courier, ha infatti consegnato circa 500 mila mascherine, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami.L’Azienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica, ha provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi sanitari acquistati dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza covid19.

Una macchina imponente che nella prima fase, quella del rifornimento degli Hub logistici, ha utilizzato varie tipologie di trasporto, in primis quello via gomma, grazie alla collaborazione con la società Sennder, e via aerea, grazie alla società del gruppo Poste Air. Poste Italiane, prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria, ha provveduto, grazie anche a soluzioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni.