VIDEO | Maturità in modalità Covid, emozioni dietro le mascherine: "E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta"

Dentro il gel igienizzante e il termoscanner, fuori l'abbraccio della mamma: siamo stati al liceo scientifico Cannizzaro e al liceo classico Garibaldi per vedere come gli studenti hanno affrontato il ritorno a scuola dopo i mesi di lockdown e quali sono le regole - autocertificazioni e colloquio solo orale - per affrontare gli esami in sicurezza