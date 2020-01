Master universitari e summer school a Carini: siglato accordo tra Comune e UniPa 

Master universitari e Summer school, targati Unipa, in locali messi a disposizione dal Comune di Carini. E' questo il fritto dell'accordo siglato tra l’Ateneo e il l'Amministrazione comunale nel salone delle feste del castello “La Grua Talamanca” .

“Con la sigla di questo accordo UniPa - sottolinea il rettore Fabrizio Micari – conferma il suo forte impegno, iniziato già da diverso tempo, di apertura all’esterno con un gran numero di azioni. Aprirsi sempre di più al mondo e alla società, iniziando dal rivolgersi al contesto territoriale in cui l’Ateneo è insediato, è infatti una delle nostre prerogative. Negli ambiti in cui opera – continua - UniPa è un vero e proprio fattore di sviluppo, che partecipa alla qualificazione e alla crescita del territorio di riferimento. Mediante questa nuova collaborazione con il Comune di Carini – conclude il rettore – le attività previste e la presenza dell’università rappresenteranno sicuramente, anche con ulteriori prospettive future, il fulcro del processo di valorizzazione del territorio e anche di diffusione del suo patrimonio culturale".

ll Comune metterà a disposizione alcune sale del Castello come la sala meeting e altre sale ala est del Castello e i locali, affidati in comodato d’uso dall’Agenzia del Demanio, del Chiostro del Rosario per l’istituzione di master universitari e summer School che porranno le basi per l’istituzione di un corso di facoltà universitaria di tecnologia biomedica in prospettiva dell’attivazione del centro internazionale di ricerca biomedica della fondazione Rimed che sorgerà in contrada Ponticelli (inizio lavori previsto il 22 gennaio) e l’Universita degli studi offrirà la sua consulenza per progetti relativi a interventi di restauro dei beni culturali del centro storico e di rigenerazione urbana del centro storico. “Una grande opportunità di sviluppo economico e culturale - sottolinea il sindaco Giovì Monteleone - per la città di Carini. Con la sottoscrizione di questo protocollo di intesa si pongono le basi per una profonda riqualificazione del centro storico e per il rilancio, anche occupazionale, dell'intera città”.

Gallery