Le leggende sulla massoneria, Palermo esoterica: "Iniziazione come forma di vita"

Pomeriggio esoterico all’oratorio di Santo Stefano Protomartire in piazza Monte di Pietà, dove alle 17 di venerdì 11 maggio il Grande Oratore del Grande Oriente d’Italia Claudio Bonvecchio su iniziativa del Consiglio dei Maestri Venerabili all’Oriente di Palermo affronterà il tema dell’iniziazione come forma di vita. Al suo fianco la docente di Storia delle dottrine politiche dell’Università di Catania, Cettina Laudani.

E' una delle conferenze collaterali alle esposizioni della BIAS – Biennale Internazionale di Arte Contemporanea Sacra e delle Religioni dell'Umanità che quest’anno ha adottato il concetto di “Porta” come tema principale. Porta intesa come soglia filosofica, oltrepassarla è il primo passo di un viaggio più lungo all’interno di quello che non si conosce: una cultura, una fede diversa. Con l’obiettivo di abbattere il pregiudizio.

"Una sorta di iniziazione - spiegano gli organizzatori dell'evento -. Morire e rinascere intellettualmente oltrepassando con la conoscenza le barriere dogmatiche o semplicemente linguistiche, attraverso il dialogo fra passato e presente. La conferenza “Iniziazione come forma di vita” sarà un’altra tappa nel percorso di indagine e ricerca che ogni appassionato degli interrogativi compie". E fra gli interrogativi più gettonati della storia, ci sono certamente quelli legati alla Massoneria: chi e cosa fanno i massoni? Cosa significa “iniziazione” per la Massoneria?

A queste domande risponderà Claudio Bonvecchio, che oltre ad essere il Grande Oratore del Grande Oriente in Italia, è professore Ordinario di Filosofia delle Scienze Sociali dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese. Con gli studi di Cettina Laudani invece si indagherà sugli ultimi secoli della storia della Massoneria.