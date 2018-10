La Massimo Kids Orchestra cerca musicisti: selezioni al via

La Fondazione Teatro Massimo di Palermo cerca musicisti per la Massimo Kids Orchestra. Le selezioni sono riservate a chi suona il violino, la viola, il violoncello, il contrabbasso, l'oboe, il clarinetto, il fagotto, il sax, il corno, la tromba e il trombone e si terranno il 27 e 28 ottobre, a partire dalle 10. Per partecipare c'è tempo fino al 24 ottobre. Le domande di ammisione devono essere compilate utilizzando il modello scaricabile sul sito del Teatro Massimo nella sezione “Audizioni e selezioni”, dove sono disponibili anche tutti i dettagli del bando, e inviate via email tassativamente entro le ore 13. Le modalità dell’esame e il calendario delle audizioni verranno comunicate agli interessati all'indirizzo email indicato nelle domande di ammissione.

La Massimo Kids Orchestra è composta da oltre 120 giovanissimi a partire dall’età di 7 anni, che provengono dalle esperienze più diverse e con differenti percorsi di alfabetizzazione musicale alle spalle. Ha già tenuto concerti, tra gli altri, al Teatro Massimo, allo Zen, al Chiostro della Gam e al Teatro Antico di Segesta. Tra i prossimi impegni da segnalare il debutto il 24 novembre nella stagione 2018 del Teatro Massimo, quando la Massimo Kids Orchestra eseguirà musiche di Eliodoro e Giovanni Sollima nel concerto diretto da quest’ultimo.

In questi giorni inoltre la Massimo Kids Orchestra sta godendo della generosità del maestro Stefano Ranzani che, presente a Palermo per dirigere Rigoletto, ha già avuto un primo incontro con i giovani musicisti durante il quale hanno provato insieme una Sinfonia di Mozart e ha chiesto di tenerne un secondo, che avrà luogo nei prossimi giorni.