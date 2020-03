Coronavirus, mascherine in vendita tra snack e bibite nei distributori di un ospedale

Mascherine contro il contagio da Coronavirus in vendita nei distributori automatici degli ospedali. Mentre i sindacati denunciano la mancanza di dispositivi nei reparti per medici e infermieri, qualcuno ha pensato di metterli in vendita come fossero snack o bibite gasate. Ed è così che questa mattina, sia al Cervello che a Villa Sofia, sono comparse le mascherine FFP2 con un costo di 10 euro.

A prendere l’iniziativa sarebbero stati i titolari delle imprese che si occupano di fare la manutenzione e caricare la merce nei distributori. Alla vista di questa scena primari e vertici ospedalieri sono saltati sulla sedia. "Abbiamo segnalato il caso alla direzione generale - dichiara Angelo Collodoro, vicesegretario regionale del Cimo - che sta provvedendo alla verifica. Invitiamo le altre direzioni delle aziende sanitarie a vigilare su simili episodi speculativi davvero incresciosi".

