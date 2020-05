In due farmacie 2.205 mascherine "fuorilegge", blitz della finanza: sequestro e multa

Ancora un sequestro di mascherine ritenute non a norma vendute in farmacia. La guardia di finanza è intervenuta in due attività cittadine, una in via Restivo e una in via Marchese di Villabianca, dopo alcune segnalazioni giunte al 117, e ha sequestrato 2.205 articoli tra Ffp2 e Ffp2-kn95. I controlli sono stati eseguiti dai finanzieri del 2^ nucleo operativo metropolitano, che hanno riscontrato "la violazione delle norme riportate nel Codice del consumo".

In particolare, le fiamme gialle nella prima farmacia ispezionata - quella di via Restivo - hanno portato via 480 mascherine del tipo Ffp2 poste in vendita in confezioni da 2. Nella seconda invece hanno accertato irregolarità per 1.725 mascherine del tipo Ffp2-Kn95 poste in vendita in confezioni da 5.

"Tutte le confezioni - spiegano dalla guardia di finanza - sono state sequestrate in quanto non in regola con le disposizioni contenute nel D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) che impone il divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi articolo o confezione di prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e/o leggibili in lingua italiana tutte le informazioni destinate ai consumatori, quali ad esempio produttore, importatore e caratteristiche qualitative del prodotto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I titolari delle due farmacie controllate sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che può variare da 533 a 25.833 euro.