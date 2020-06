Arrivano 12 mila mascherine per tutti i detenuti nelle carceri siciliane

Nel corso di un incontro a Palazzo d’Orleans, il garante dei diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca, ha sollecitato al presidente della Regione, Nello Musumeci, la dotazione di dispositivi di protezione ai detenuti nelle carceri dell’isola. “Finora – sottolinea Fiandaca – sono stati forniti dalla Protezione civile regionale al personale carcerario, e non c’è stata una distribuzione capillare alle persone detenute". "A quel punto il Governatore - si legge in una nota - si è reso immediatamente disponibile e dopo avere parlato con il capo della Protezione civile siciliana, ha ottenuto 12 mila mascherine, modello lavabile, che saranno distribuite ai detenuti con la collaborazione del provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, Cinzia Calandrino. Il Garante ringrazia il presidente Musumeci per l’immediato interessamento e la dottoressa Calandrino per la collaborazione".



