VIDEO | Palermitani in giro, ma con le mascherine: "Giusto metterle, ancora non è finita..."

Dopo l'ordinanza e le parole del governatore Musumeci sull'uso delle mascherine e sulle possibili sanzioni, siamo stati in giro per il centro storico per capire come e quando i palermitani utilizzano i dispositivi di protezione individuale. La stragrande maggioranza dei cittadini ha affermato di non aver problemi a uscire di casa con naso e bocca coperti