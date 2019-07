Dipendente della Seus fuori dal servizio soccorre e salva una donna: il plauso di Confintesa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Esprimo il mio più sentito apprezzamento nei confronti del dipendente Seus Mario Manzo il quale, libero dal servizio, ha prestato il primo soccorso con competenza ed efficacia a una signora che presentava improvviso malore, attivando la Sala Operativa del 118 e gestendo con professionalità la scena fino all’arrivo del mezzo di soccorso. In qualità di Responsabile della Centrale Operativa ho ricevuto ringraziamenti ed espressioni di stima nei confronti di tutto il sistema 118 e del Sig. Manzo da parte dei familiari della paziente”.

Così afferma Marco Palmeri (U.O.C. SUES 118 bacino PA-TP e Responsabile Sala operativa e Referente Regionale Emergenza NBCR) in una nota inviata alla Seus e a Confintesa Sanità.

Lo fanno sapere Domenico Amato e Antonio Russo (rispettivamente Segretario Regionale di Confintesa Sanità Sicilia e Segretario Generale Confintesa Sicilia), sottolineando: "Ci associamo alle parole di stima del Dr. Palmeri, non soltanto perché Mario Manzo è il nostro Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia, ma anche e soprattutto per il gesto civico di primordine che il collega ha posto in atto in quel giorno, in cui con umiltà e professionalità ha salvato una vita umana, gesto che non ha, a nostro parere, eguali nelle azioni lodevoli che possono essere compiute durante la nostra vita".

Nella foto, da sinistra: Antonio Russo, Mario Manzo e Domenico Amato.