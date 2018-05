Assohotel Confesercenti si rinnova: Mario Attinasi eletto nella giunta nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mario Attinasi, presidente di Confesercenti Palermo, è stato eletto oggi nella giunta nazionale di Assohotel Confesercenti, l’associazione che riunisce gli albergatori di tutta Italia. “Sarà per me un onore rappresentare gli albergatori palermitani e siciliani - dice Attinasi, già responsabile Turismo di Confesercenti Sicilia - e portare avanti le istanze di imprenditori che si impegnano ogni giorno per mantenere posti di lavoro e tenere alto il nome del nostro Paese agli occhi dei turisti di tutto il mondo. Insieme al presidente, Claudio Albonetti, lavoreremo per dare risposte a un settore dalle enormi potenzialità”.