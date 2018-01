Maltempo a Marineo, il Consiglio dei ministri proroga lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Marineo. La proroga, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, è la conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel gennaio 2017 a causa dei quali, per diversi giorni i collegamenti ferroviari andarono in tilt, le strade divennero impraticabili e alcune cittadine rimasero letteralmente isolate. Il primo via libera arrivò a luglio scorso.