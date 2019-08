Marineo, al via i lavori per mettere in sicurezza il torrente Sant'Antonio

Partirà entro il mese di settembre la manutenzione straordinaria del torrente Sant’Antonio a Marineo, nel Palermitano. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla guida dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico. Sono stati aggiudicati al Consorzio stabile Alp di Sant’Agata di Militello i lavori per il ripristino dell’alveo interrato che attraversa parte del centro abitato, in corrispondenza della via Marinesi nel mondo.

L’ondata di maltempo del novembre 2018 aveva ingrossato il torrente - importante canale di raccolta delle acque piovane - e ne aveva ostruito il flusso, producendo ingenti danni alle infrastrutture e ponendo in pericolo l’incolumità dei residenti. Interventi tempestivi di somma urgenza, predisposti dalla Protezione civile della presidenza della Regione, hanno permesso di mettere in sicurezza le strade adiacenti, le fognature e gli acquedotti nonché le attività produttive.

Ora l’opera tanto attesa, che risolverà il problema in modo definitivo e che prevede l’inserimento di una tubazione di tipo Armco2000 con pozzetti scatolari in cemento armato, la pulizia e la manutenzione del canale che presenta vistosi cedimenti, soprattutto nella sua parte iniziale - quella che lambisce l’istituto scolastico di proprietà comunale - e nella parte a monte, in corrispondenza di uno spazio adibito a parcheggio.