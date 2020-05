Finanziere chiede mille euro alla vittima di un incidente "per mettere le cose a posto": arrestato

E' stato inchiodato dai suoi colleghi. Il militare - del Gruppo di Palermo - è finito in manette per il reato di truffa e abuso delle sue funzioni. L'uomo, dopo essere stato colto in flagrante, è stato portato in carcere dopo le indagini lampo