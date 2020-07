Vergine Maria, il sindaco revoca il divieto temporaneo di balneazione

Revocato il divieto temporaneo di balneazione in un tratto di mare di Vergine Maria. Lo rende noto il Comune. La disposizione è stata firmata dal sindaco Leoluca Orlando dopo che l'Arpa Sicilia ha comunicato che il campione d'acqua prelevato il 9 luglio scorso aveva un valore di concentrazione di "ostreopsis" (una microalga marina, la cosiddetta alga tossica) inferiore alla soglia d'allerta indicata dalle linee guida ministeriali per quel tratto di mare. Per questa ragione è stata revocata l'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione, emanata lo scorso 29 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.