Cronaca Sferracavallo / Via Barcarello

"Batteri in mare", scatta il divieto di balneazione a Sferracavallo e Barcarello

L'Asp ha rilevato la presenza di enterococchi ed escherichia coli. "Al fine di tutelare la salute pubblica" il Comune ha emanato un'ordinanza di stop temporaneo ai bagni in cinque punti della borgata marinara: La Cala, Baia del Corallo, Stabilimenti Bagni, via Barcarello e ad est di via del Tritone