Marciapiede da incubo alla Zisa, finisce a terra e viene soccorso dal 118

E’ inciampato proprio su quel marciapiede che chi vive e lavora là "maledice" ormai da tanti anni. Ha messo male il piede ed è finito con la faccia per terra. Una brutta avventura per un pensionato settantenne, caduto sul marciapiede di via Eugenio L'Emiro, alla Zisa, all'altezza del civico 30, di fronte alla scuola Gabelli.

A notarlo è stato proprio un docente che ha prestato i primi soccorsi. L’uomo ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. "Ha perso molto sangue dal naso e dalla fronte e quando sono arrivati gli operatori del 118 era ancora stordito - dice Francesca Lo Nigro, preside della scuola elementare Gabelli -. L’uomo, sofferente, è stato raggiunto subito dalla moglie e dalla figlia. Quindi è stato medicato sul posto e poi in ospedale per altri accertamenti".

Un episodio che non è certo passato inosservato in zona. Sì perché quei marciapiedi erano già stati argomento di dibattito. "Ci sono crepe ovunque e la pavimentazione è dissestata – segnala Salvo Barone, sindacalista dell'Asia -. Le persone non riescono più a camminare tranquille sul marciapiede". La preside Lo Nigro aggiunge: "In diversi anni di battaglie non abbiamo ottenuto alcun risultato, eppure in quel marciapiede ogni giorno transitano circa 1.200 persone tra bambini accompagnati da genitori, insegnanti e residenti".

Gallery