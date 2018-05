Crolla il marciapiede in via Narbone, pedoni a rischio

Sos da via Alessio Narbone, una traversa di via Dante, alla Zisa. Da circa un mese e mezzo il marciapiede in un tratto (esattamente all'altezza del civico 42) è crollato. Siamo proprio davanti al portone di un palazzo. Una situazione di assoluta pericolosità, specialmente nelle ore notturne. Il distaccamento delle mattonelle del marciapiede sta creando insidiose buche per i pedoni. La "voragine" è stata transennata. "Ma i pericoli restano - commenta un residente -. La buca è lì da 45 giorni. E per chi è sulla sedia a rotelle è impossibile entrare o uscire nel palazzo".



Gallery