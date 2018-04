Marcia per la scienza dai Quattro Canti a Villa Filippina, Palermo protagonista in Europa

Un corteo di ricercatori e studenti sabato pomeriggio sfilerà per la Scienza. Palermo sarà protagonista in Europa della "March for Science 2018", evento organizzato per il secondo anno a Washington D.C. per affermare l'importanza della Scienza nelle politiche per il bene comune: il capoluogo siciliano, infatti, è la città europea che ha mobilitato il maggior numero di realtà associativa, una trentina. La marcia si muoverà dai Quattro Canti a partire dalle 14.30 per snodarsi verso il Teatro Massimo e concludersi in serata a Villa Filippina. Ma sarà solo l'inizio di un'intera settimana "in marcia per la scienza". Dal 14 al 22 aprile le associazioni coinvolte nell'iniziativa realizzeranno laboratori, seminari, performance artistiche, escursioni e altri eventi divulgativi culminanti nell'Earth Day, la giornata dedicata alla salvaguardia del nostro Pianeta. Promosso e sponsorizzato dall'Uaar (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti), sostenuto dal fervore religioso dei Pirati pastafariani palermitani e supportato dall'ospitalità del Planetario di Villa Filippina, sede di molte tra le attività previste, questo sforzo organizzativo non è sfuggito alla rivista Science, incuriosita dal fatto che in quest'occasione l'attivismo a favore della Scienza si esprimesse nel capoluogo siciliano più intensamente che nelle maggiori capitali europee.

Domenica 15 aprile a partire dalle 9, a Villa Filippina avrà luogo la conferenza stampa di presentazione delle realtà aderenti: tra esse associazioni scientifiche, studentesche, di volontariato, Ong, ma anche artisti e aziende, che illustreranno i motivi della loro adesione e i contributi con cui animeranno la settimana. Per tutto il giorno sarà presente il camper del progetto PrevenGo di Arcigay Palermo col suo materiale informativo. Inoltre, volontari, operatori e medici del progetto, dalle 15.30 alle 18.30, offriranno la possibilità di effettuare test rapidi, gratuiti ed anonimi per Hiv, sifilide ed epatite C.

I partecipanti alla "March for Science" vogliono ampliare il ruolo della ricerca scientifica nel determinare politiche basate su dati reali e verificabili, combattere discriminazioni e pregiudizi, spesso basati su superstizioni e argomentazioni pseudo-scientifiche, applicare tecnologie moderne ed adeguate alla gestione integrata delle risorse territoriali, anziché sprecare danaro pubblico nel mantenimento gattopardesco di impianti obsoleti e rafforzare il coinvolgimento del pubblico nella Scienza, agevolando un dialogo accessibile ma non semplicistico tra cittadini e scienziati, promuovere diversità e inclusione nella comunità scientifica.

La lista degli aderenti e il calendario degli eventi in programma