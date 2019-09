La marcia "Restiamo umani" fa tappa nel Palermitano: a piedi da Aspra fino a Porticello

La marcia “Restiamo Umani” che sta attraversando l’Italia il 5 settembre farà tappa nel Palermitano e in particolare ad Aspra. Il concentramento è previsto alle 16 sul lungomare. I partecipanti alla manifestazione si recheranno a piedi, in corteo, fino al largo Trizzanò, nella frazione di Porticello del Comune di Santa Flavia. Il percorso è lungo circa 7 chilometri e durerà circa 2 ore. L’arrivo è previsto dunque per le 18:30/19. Seguirà qualche intervento al microfono da parte delle associazioni coinvolte nell’organizzazione della manifestazione. Il gruppo dovrebbe sciogliersi intorno alle 20:30 circa. L'obiettivo della marcia è camminare insieme per difendere e sostenere una visione del mondo aperta all’inclusione e all'accoglienza.

L'iniziativa nazionale è stata avviata lo scorso 20 giugno in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato a Trento e ha come destinazione finale Roma. Il promotore si chiama John Mpaliza ed è un attivista per i diritti umani e camminatore per la pace, cittadino italiano di origine congolese, in Italia da 26 anni. Questa marcia vuole essere uno strumento nonviolento con cui mandare un messaggio chiaro alla politica in generale ed in particolare a chi lucra sulle difficoltà e l’insicurezza dei più deboli: siamo tutti uguali, i diritti sono di tutti, abbattiamo i muri e costruiamo ponti, restiamo umani.

Tutte le tappe del percorso

Partenza lungomare Aspra - corso Italia (Aspra/Bagheria) - corso Baldassare Scaduto (Aspra/Bagheria) - via Francesco Paolo Perez/strada provinciale 23 (Bagheria-Santa Flavia) - via XI Febbraio (Sant’Elia/Santa Flavia) - via Crollalanza (Sant’Elia/Santa Flavia) - via Croce (Sant’Elia/Santa Flavia) - via Lo Bue (Sant’Elia/Santa Flavia) - via Piano Stenditore (Porticello / Santa Flavia) - Arrivo largo Trizzanò (Porticello/Santa Flavia).

Ecco chi ha aderito alla marcia

Barca, Comitato di Cittadinanza Solidale

Bocs, Open Creative Space

Caritas Cittadina di Bagheria

Associazione AGAPE

AVULLS Bagheria

Anpi Bagheria

Cento Passi per Aspra e Bagheria

Officina Cambiamenti Casteldaccia

Associazione "Oltrefrontiere"

Asd MonteCatalfano

Gruppo Italia Amnesty International Bagheria

Articolo1 - sezione Bagheria