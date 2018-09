Cambio ai vertici dell’associazione ex alunni Gonzaga: Marcatajo nuovo presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

É Francesco Marcatajo il nuovo presidente della storica Associazione ex alunni Gonzaga, subentra al presidente dimissionario Vincenzo De Blasi. "E’ un onore per me rappresentare questa associazione - dichiara Marcatajo - e ringrazio il presidente dimissionario Vincenzo De Blasi e il vice- presidente Claudio Ferrante per l’impegno profuso in questi mesi". Sulla stessa lunghezza d’onda, anche il neo vice presidente Flavio Pillitteri,che ringrazia i vertici uscenti.