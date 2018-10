Lavori di manutenzione su un viadotto, chiude un tratto della Palermo-Sciacca

Tratto della Palermo-Agrigento chiuso per manutenzione. L’Anas ha comunicato che, nell’ambito dei lavori di consolidamento in corso sul viadotto “Traversa 1”, non sarà possibile circolare fra i chilometri 23,3 e 27,7 della strada statale 624 dall’8 al 29 ottobre. A rendere necessaria la chiusura la tipologia di lavorazione in cui saranno impegnati i tecnici e che prevede il sollevamento dell’impalcato per il consolidamento del pulvino e la sostituzione degli apparecchi di appoggio.

Per tutta la durata dell’intervento di manutenzione non sarà dunque possibile percorrere il tratto compreso tra gli svincoli di San Giuseppe Jato e San Cipirello. “Con deviazione del traffico con peso sino a 3,5 tonnellate su itinerario alternativo segnalato in loco”, precisa l’Anas. Per i mezzi pesanti in partenza da Palermo e diretti verso Sciacca, invece, è consigliato percorrere la Palermo-Mazara del Vallo fino allo svincolo per Gallitello, proseguire sulla statale 119 fino al chilometro 21,8 e immettersi sulla strada provinciale 9 che si innesta sulla statale 624 al chilometro 50,5.