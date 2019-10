"Manovra per la vita", pediatri e infermieri spiegano come salvare un bimbo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi, domenica 13 ottobre, i pediatri e gli infermieri della Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) saranno in strada, contemporaneamente in 50 città d’Italia, per dimostrare e far provare le manovre da disostruzione da adottare in caso di soffocamento da corpo estraneo, oltre a tecniche di massaggio cardiaco e rianimazione polmonare su bambino e lattante. A Palermo la "Manovra per la vita" si svolgerà in via Ruggero Settimo altezza via Magliocco dalle 10,30 alle 18,30.