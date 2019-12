In città i manifesti anti migranti con il volto di Laura Boldrini: "Pensa come noi"

Manifesti anti immigrati con il volto di Laura Boldrini sono comparsi anche a Palermo, come in altre città italiane. La scritta "Pensa come vuoi, ma pensa come noi" è stampata sotto il volto dell'ex presidente della Camera. Più in piccolo una seconda scritta, che recita: "Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi". Infine la firma: un simbolo con la scritta "Ministero della verità".



Gallery