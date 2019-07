Via D'Amelio, "Fare memoria insieme": le iniziative del Siap Palermo

Cosa significa fare memoria? Perché noi del Sindacato di Polizia SIAP non amiamo mai parole come “ricordare” o “commemorare”? La risposta è negli occhi dei ragazzi che da tutta Italia accorrono ogni anno in via D’Amelio, uniti a noi dalla voglia di verità e giustizia che questi 27 anni di silenzi e depistaggi non sono riusciti a spegnere nel cuore di chi ha sempre creduto, voluto e preteso verità! Ricordare probabilmente significa che si è dimenticato o che si rischia di dimenticare.. Beh noi no! Noi no, non possiamo dimenticare, non vogliamo dimenticare, non abbiamo bisogno di ricordare, dobbiamo e pretendiamo FARE MEMORIA!

Il sindacato di Polizia SIAP di Palermo organizza una serie di eventi volti a fare “memoria insieme” e lo fa con quelle associazioni e movimenti che ancora credono e pretendono memoria. La memoria, quando è sana unisce e lega tutti, specie tutti coloro che vogliono fare di questo scorcio di mondo un posto migliore.

Il 17 luglio, alle ore 18.00, nel campo della Magione, una nostra squadra incontrerà una rappresentativa delle Agende Rosse. In quella occasione presenteremo al pubblico la maglia che il SIAP ha fatto stampare proprio per l'occasione, recante una scritta che lega indissolubilmente il mondo delle Forze dell’Ordine alla società civile, superando spaccature create ad arte da una parte delle politica.

Il 18 luglio alle 10:30 ci recheremo al Reparto Mobile di Palermo, dove assieme a ragazzi di diverse parti del mondo dell'associazionismo antimafia (Agende Rosse, Casa di Paolo, Antimafia 2000, 100% In Movimento, Biblioteca Sociale Nino Agostino e Ida Castelluccio, Legambiente etc.). Eccezionalmente all’interno del Reparto Scorte di Palermo, insieme alla società civile. - Il 19 luglio saremo tutti insieme in via D'Amelio, dove dal palco accompagneremo il momento del silenzio con la nostra presenza, portando vivi nel cuore i nostri fratelli e la nostra sorellina che il 19 luglio 1992 alle 16:58 entrarono nell’immortalità Tutti insieme per la verità, la giustizia e la speranza. 12 luglio 2019 SEGRETERIA PROVINCIALE SIAP PALERMO