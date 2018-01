Grasso apre la campagna elettorale al Teatro Santa Cecilia, cambia la viabilità

Domenica 28 gennaio Pietro Grasso aprirà la campagna elettorale di Liberi e Uguali nel Teatro Santa Cecilia. Per l'occasione, da mezzanotte alle 18 via Piccola Teatro Santa Cecilia, via Divisi (nel tratto compreso tra via Roma e piazza della Rivoluzione), via Cagliari e via Cantavespri saranno chiuse al traffico. Inoltre, nelle stesse strade scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati delle carreggiate.

