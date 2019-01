Orlando sospende il decreto sicurezza: sit in a piazza Pretoria per sostenere il sindaco

Una manifestazione per sostenere Leoluca Orlando e la sua scelta di sospendere il decreto sicurezza del governo gialloverde. Il sit in si terrà domani, alle 11, in piazza Pretoria. Gli organizzatori dell'evento sono i creatori del gruppo nato su Facebook "Noi stiamo con Luca Orlando e Luigi de Magistris" che appoggia la scelta del primo cittadino.

Una decisione che ha scatenato un effetto a catena portando altri amministratori a seguire il sindaco di Palermo. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti sono tra questi.. La sospensione del decreto - in attesa di verificare se leda diritti costituzionalmente garantiti (considerato che colpisce anche persone in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari) - secondo gli organizzatori è "uno straordinario atto di disobbedienza civile, una reazione estrema ma necessaria che va praticata senza esitazioni tutte le volte che è necessario".

"Con il pretesto della sicurezza, Salvini - affermano gli organizzatori - attacca la Carta dei diritti fondamentali dell'uomo e invita a far prevalere gli istinti più bassi, parla alla pancia della gente e ne ingigantisce le legittime paure facendo sprofondare il Paese nell'odio, nella violenza e nel razzismo. La sicurezza è un diritto fondamentale, non certamente un terreno da lasciare a Salvini perché lo strumentalizzi per vantaggi elettorali causando un disastro culturale".

Salvini replica: "Ricordo a questi sindaci di sinistra che il decreto sicurezza, una legge di buon senso e civiltà, è stato approvato da Governo e Parlamento, e firmato dal Presidente della Repubblica. Prima dobbiamo pensare ai milioni di italiani poveri e disoccupati, difendendoli dai troppi reati commessi da immigrati clandestini, poi salveremo anche il resto del mondo. Sbaglio?".