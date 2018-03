Guardie giurate, sicurezza e lavoro: presidi in sei città, in piazza anche a Palermo

Giorno 27 marzo dalle ore 9.30 saranno organizzate in contemporanea sei manifestazioni presso le sedi degli uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Genova, Napoli, Bari e Palermo, con libere manifestazioni in forma statica. Le delegazioni porteranno avanti un'analisi settoriale e delle proposte operative riguardanti: il ruolo giuridico della guardia particolare giurata, il controllo degli enti istituzionali e la correttezza contrattuale, normativa e della materia sulla sicurezza sul lavoro, la necessità di punti di riferimento istituzionale certi e competenti, che portino avanti politiche di innovazione, formazione e riconversione dei ruoli, in riferimento alle nuove esigenze di mercato e di aspettative della sicurezza civile. Invitiamo tutti alla massima divulgazione e partecipazione. All'iniziativa promossa dall'Associazione guardie riunite d’Italia hanno aderito: Associazione nazionale guardie giurate italiane, Sindacato autonomo vigilanza e servizi, Sindacato nazionale autonomo lavoratori vigilanza, Associazione nazionale guardie giurate e Confederazione indipendente sindacati europei.