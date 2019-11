"Vogliamo vivere e lavorare in Sicilia", i giovani di Coldiretti scendono in piazza

I giovani agricoltori siciliani scenderanno in piazza giovedì 14 novembre per sottolineare la "volontà di rimanere in Sicilia e lavorare in agricoltura". Il corteo, organizzato da Coldiretti, partirà alle 8.30 da piazza Marina, a per arrivare a piazza Indipendenza.

"La Sicilia spesso viene additata come la patria dell'abbandono, i media raccontano di migliaia di giovani che hanno lasciato l'Isola nell'ultimo decennio avendo perduto ogni speranza circa il loro diritto al lavoro dignitoso e il loro diritto all'iniziativa economica privata - scrive in una lettera aperta il delegato Giovani Impresa Sicilia, Massimo Piacentino - I giovani vogliono rimanere ed investire ma in Sicilia non si può fare perché prevalgono logiche incomprensibili e lontane anni luce dalla modernità. Non possiamo più permettere questa situazione per questo scenderemo in piazza, perché la Sicilia è nostra, le risorse europee sono nostre e non di chi vuole lasciarle nel cassetto anche per incapacità".