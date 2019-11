Agricoltori e allevatori siciliani marciano a Palermo: il centro si colora di giallo | VIDEO

Con trattori, bandiere e fischietti, in migliaia hanno preso parte alla manifestazione indetta dalla Coldiretti contro i ritardi della burocrazia e i fondi del Programma di sviluppo rurale bloccati, come i 280 milioni per le aziende agricole giovanili, fermi dal 2017. "Musumeci fatti consigliare meglio, Bandiera dimettiti"