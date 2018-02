Palermo solidale con Macerata, manifestazione antirazzista in centro

Palermo scende in piazza con Macerata contro il razzismo. "Alle 16 - spiegano gli organizzatori - saremo al Politeama per Jennifer, Mahamadou, Wilson, Festus, Gideon e Omar, le ragazze e i ragazzi feriti a Macerata sabato scorso ma anche per noi perché la violenza istituzionale ed il terrorismo fascista, che spesso si sono ritrovate alleate, non possono che spingere nel baratro il nostro Paese".

Sabato scorso a Macerata Luca Traini, 28enne candidato alle Amministrative con il partito di Salvini nel 2017, ha seminato il panico per le vie di Macerata, aprendo il fuoco contro diversi extracomunitari. “Ho fatto quello che dovevo”, ha detto ai carabinieri che lo hanno arrestato.

"Un atto di inquietante violenza e razzismo da condannare senza se e senza ma - secondo gli organizzatori della protesta di oggi - che nulla ha a che fare con la morte di Pamela Mastropietro. Una morte efferata che merita indagini serie per l’accertamento dei fatti e dei colpevoli e che certamente condanniamo, come condanniamo tutti gli atti di violenza degli uomini sulle donne".

"Partecipare, essere presenti, collegarsi con tutte le realtà antirazziste ed antifasciste - concludono gli organizzatori -costituisce l’unica possibile risposta per difendere la sicurezza di tutti e tutte e le speranze di futuro per i nostri figli e le nostre figlie. Per questo siamo sicuri che sabato saremo in tanti".