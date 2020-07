Ambulanti pronti a manifestare: "Anche noi vogliamo lavorare dopo il lockdown"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Siamo un gruppo di ambulanti e fieranti, siamo fermi dal mese di marzo causa Covid-19. Siamo stati dimenticati: nè il governo regionale nè il sindaco hanno perorato la nostra causa. Ristoranti, palestre, pub, bar, gelaterie, negozi, tutti hanno ripreso a lavorare normalmente noi no. Alcuni di noi hanno ricevuto un piccolo aiuto economico dal Governo, ma non sufficiente per mantenere le nostre famiglie, Vogliamo la vorare per riappropriarci della nostra dignità. Manifesteremo mercoledì dalle 10 alle 14 in via Ugo La Malfa presso gli uffici del Suap.