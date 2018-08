Family days arcobaleno, il Popolo della Famiglia protesta: "Scelta azzardata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

All’Orto botanico di Palermo si è tenuta in data 26 agosto, nell’ambito dei Manifesta family days, una caccia al tesoro dedicata ai bambini, organizzata però dalle famiglie arcobaleno, dall’arcigay e da Palermo Pride. Tale evento è sembrato una provocazione sia alle famiglie che a quanto ha specificato il Papa recentemente definendo la famiglia come l’unione tra uomo e donna. Non si capisce come mai si è scelto proprio tali associazioni, vista anche la presenza a Palermo di numerose associazioni specializzate nella cura e nell’educazione dei ragazzi, una scelta così azzardata ha il carattere della provocazione a cui il sindaco ed il suo entourage hanno abituato i palermitani, questa volta però è stato passato il segno, il Popolo della Famiglia protesta formalmente e si pone come difensore dei valori della famiglia, quella vera, quella unica. Il Circolo Popolo della Famiglia di Palermo