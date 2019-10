Euroservice, 310 dipendenti senza stipendio da agosto: "Stazioni appaltanti intervengano"

Sono da agosto senza stipendio i 310 dipendenti della Euroservice, azienda che ha l’appalto per i servizi di pulizia in molti enti pubblici della Sicilia tra cui Inps, Riscossione Sicilia e guardia di finanza. “I lavoratori - ricorda la Filcams Cgil Sicilia in una nota - hanno già effettuato una giornata di sciopero ma tutti i tentativi fatti per sbloccare la situazione sono finora andati a vuoto”.

Il sindacato chiama adesso direttamente in causa le stazioni appaltanti: "Chiediamo di potere valutare insieme la situazione - dice Stefano Gugliotta, della segreteria regionale della Filcams - e tra le possibiltà che prospetteremo c’è anche quella di un loro intervento in surroga, come previsto dalla normativa, per venire a capo di una situazione ormai insostenibile per i lavoratori e per le loro famiglie”.