Ersu ancora senza presidente e cda: "Che fine hanno fatto i diritti degli studenti?"

"A distanza di più di cinque mesi da quando gli studenti dell'Università hanno eletto i nuovi rappresentanti, non abbiamo ancora nessuna notizia sulla nomina del presidente dell'Ersu e, di conseguenza, dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione". A parlare è Emanuele Nasello, rappresentante della Rete universitaria nazionale Palermo eletto, ma non insediato, nel cda che denuncia anche la grave inadempienza del diritto degli studenti di godere di rappresentanti che si possano fare portavoce delle loro richieste all'interno di un organo che, di fatto, è il fulcro intorno al quale ruotano gran parte di quelle decisioni che ne condizionano il percorso accademico.

"Sono oltre tre anni - tuona Rete universitaria nazionale - che gli studenti non godono di propri rappresentanti in Consiglio. Non è, infatti, certamente casuale che, in mancanza di rappresentanti, l'ente abbia diminuito il numero di pasti a mensa a disposizione degli studenti (anche quelli residenti nelle residenze universitarie) e aumentato, d'altra parte, la cifra di cauzione da versare al momento dell'accettazione del posto letto".

I rappresentanti della rete universitaria nazionale fanno sapere di aver inoltrato una richiesta formale con cui chiedono, a tutti gli attori coinvolti nella nomina del nuovo presidente del cda Ersu, chiarimenti rispetto allo status dei lavori dell'insediamento del nuovo Consiglio. La richiesta, a firma del nostro rappresentante eletto ma non insediato, Emanuele Nasello, è stata indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci, all'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla, al rettore Fabrizio Micari e al commissario straordinario dell'Ersu Giuseppe Amodei.

"Riteniamo - continua Nasello - che sia inaccettabile che ancora oggi non ci venga data la possibilità, dopo aver ricevuto, con il voto, un mandato dalla comunità studentesca, di poter contribuire e incidere nell’azione amministrativa dell’ente e di poter portare all’attenzione formale di quest’ultimo, come sarebbe possibile con un cda a pieno regime, le istanze dei nostri colleghi. L’Ersu - conclude Nasello - svolge un ruolo cruciale nella vita degli studenti, privi di mezzi e meritevoli, e riteniamo che i diritti di questi ultimi non possano più aspettare. Il tempo è scaduto". La rete universitaria nazionale Palermo chiede dunque la nomina immediata del presidente dell’Ersu di Palermo.