"Maltrattamenti a scuola", docente incastrata dalle microspie: sospesa per 9 mesi

Da tempo sospettava che suo figlio subisse maltrattamenti tra i banchi della scuola elementare. E così una mamma ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri che hanno piazzato delle telecamere in classe. I militari hanno notificato un provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’insegnamento nei confronti di una docente 56enne, F.G., in servizio alla Gardenia di Termini Imerese.

Le immagini delle telecamere installate dagli investigatori su disposizione della Procura di Termini Imerese, avrebbero confermato l’atteggiamento aggressivo adottato dall’insegnante in una classe della quarta elementare. Urla, scappellotti e offese che avrebbero creato un clima di tensione insostenibile per i giovanissimi studenti dell’istituto di via del Mazziere.

Una volta terminati i primi accertamenti la Procura ha chiesto l’applicazione della misura cautelare che prevede la sospensione della docente, nata in Francia, per un periodo complessivo di nove mesi. La richiesta avanzata dal magistrato Alessandro Macaluso è stata accolta dal giudice per le indagini preliminare Stefania Galli.