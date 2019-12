"Rinchiude in casa mamma e zia e le costringe a dargli i soldi per il fumo", arrestato

Per oltre un anno avrebbe maltrattato la madre e la zia costringendole a dargli tutto il denaro in loro possesso e consentirgli così di comprare il "fumo". Con questa accusa la polizia ha arrestato un palermitano di 33 anni, con precedenti e abituale assuntore di stupefacenti, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione pluriaggravata.

Il provvedimento, disposto dal gip, è arrivato dopo le indagini condotte dai poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuov”, sulla base di un'attività diretta e coordinata dal sostituto procuratore Ludovica D’Alessio.

A fare partire gli accertamenti sono state proprio le due anziane che, esasperate, hanno presentato denuncia. Il quadro tracciato dagli inquirenti è quello una violenza costante. "I comportamenti dell’aggressore - dicono dalla questura - sono stati connotati da una gravità inaudita, sfociata nella costante mortificazione della dignità delle due anziane e nella configurazione di gravi reati quali l’estorsione ed i maltrattamenti in famiglia. La ricerca di droga da parte del 33enne e le sue continue richieste di denaro avevano reso le donne prigioniere in casa loro, poiché letteralmente assoggettate a ogni sua richiesta".

Tra i tanti episodi ricostruiti, uno risulta particolarmente indicativo. Una sera, secondo quanto ricostruito, l'arrestato - non contento del denaro già estorto alla madre - l'ha costretta a uscire nonostante fosse già in pigiama (secondo la polizia è stata "trascinata con forza") per andare al bancomat e prelevare un’ulteriore somma di denaro. Il 33enne adesso si trova in carcere.