Picchia la compagna e scappa con il figlio in lacrime, un arresto alla stazione

Picchia la compagna e scappa con il figlio di due anni. E’ successo ieri, nei paraggi della stazione centrale di piazza Giulio Cesare. Un 37enne palermitano avrebbe picchiato la donna, ferendola alle braccia. L’uomo è stato arrestato dagli uomini della polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna, ancora in evidente stato di agitazione, ha riferito agli agenti che l’hanno raggiunta in strada che poco prima, al suo rientro in abitazione, avrebbe trovato il compagno in evidente stato di ebbrezza che, senza alcun apparente motivo, avrebbe iniziato ad inveire contro lei fino a picchiarla davanti agli occhi del loro bambino.

Scappando con in braccio il figlio di appena due anni, è stato bloccarlo in corso dei Mille dai poliziotti. In evidente stato di alterazione alcolica e con in braccio il bimbo in lacrime, ha confermato di avere avuto una lite con la compagna, ammettendo anche di averla aggredita fisicamente. Mentre gli agenti raccoglievano la sua versione dei fatti, sul luogo è giunta la compagna per recuperare il bambino. E’ a quel punto che l’uomo, incurante della presenza dei poliziotti, ha di nuovo iniziato ad inveire contro la donna tentando di aggredirla e minacciandola per avere “osato” chiamare gli “sbirri”.

La pronta reazione degli agenti presenti ha immediatamente frustrato ogni proposito violento dell’uomo. L’uomo è stato bloccando definitivamente dai poliziotti in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dal racconto della donna è emerso uno spaccato familiare di violenze e vessazioni da parte del compagno sempre più frequenti nel corso degli ultimi anni.