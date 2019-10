Picchia la compagna incinta per pagare alcolici e slot machine: arrestato

Per anni avrebbe picchiato la compagna per gelosia e per denaro. Mentre la donna era incinta l'avrebbe anche fatta cadere dalle scale. L'uomo, un 26enne palermitano, è finito in arrresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, rapina ed estorsione. La coppia, residente alla Kalsa, viveva grazie il reddito di cittadinanza e al bonus bebè percepiti dalla donna. "Il giovane disoccupato però - spiegano dalla Questura - aveva una passione per l’ozio, l’alcool e le slot, 'passatempi' troppo costosi per finanziare i quali aveva bisogno dei soldi della compagna".

Dopo anni di silenzi, la donna negli ultimi mesi ha deciso di mettere un punto alle violenze e alle umiliazioni che era costretta a subire e ha raccontato tutto ai poliziotti del Commissariato Oreto-Stazione che hanno avviato le indagini, ricostruito le sue testimonianze e fornito un esaustivo quadro delle responsabilità dell’uomo al giudice che ha emanato a suo carico il provvedimento di custodia cautelare in carcere.