Forti raffiche di vento, albero si spezza in via del Bersagliere e si abbatte sulle auto

Albero spezzato dal forte vento si abbatte su due auto parcheggiate. E’ accaduto in via del Bersagliere dove sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e liberare la strada. Stesso problema in via Bonanno, la strada che porta al santuario della patrona, chiusa a causa della presenza di alberi e rami sull’asfalto. Operai comunali all’opera per ripristinare la circolazione.

La lista dei disagi in città, però, è più lunga. Altri alberi infatti si sono spezzati in Generale Streva (foto allegata), via Brigata Aosta, via D’Amelio, via Pindemonte e sullo scorrimento veloce della Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone. Problemi anche lungo l’autostrada Palermo-Mazara dove il vento ha spostato i new jersey trasformandoli in pericolosi ostacoli per gli automobilisti.

Il vento ha inoltre alimentato alcuni incendi che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco e i forestali nel Palermitano. Sono stati registrati roghi nella zona di Caccamo, a Caltavuturo e da questa mattina nuovamente ad Altavilla Milicia, dove sarebbero stati appiccati incendi in diversi punti. Dopo una lunga giornata di lavoro anche oggi i canadair sono tornati in azione per effettuare numerosi lanci e circoscrivere

Gallery