Maltempo, forti raffiche di vento su Palermo: alberi in strada e stop alla nave per Ustica

Forti raffiche di vento hanno segnato il risveglio dei palermitani. I collegamenti marittimi sono andati in tilt, la nave della Siremar diretta a Ustica stamani non è partita. Diverse le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per cartelloni pericolanti o alberi caduti. In via dei Pioppi un albero è caduto in strada, fortunatamente senza provocare danni a cose o persone. Richiesto l'intervento dei vigili anche in via Leoni per una grondaia pericolante.