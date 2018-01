Maltempo, il vento spazza Palermo: chiusi i giardini comunali

Vigili del fuoco impegnati in decine di interventi stamani in città a causa delle forti raffiche di vento, che già da ieri sera non concedono tregua. La squadre sono intervenute in via Dante, ma anche nei quartieri Sperone e Brancaccio, per la cornicioni pericolanti. Numerosi interventi anche in via Papa Sergio, a Pallavicino, e in via Duca della Verdura.

In viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Trapani all'altezza di piazzale Giotto, il traffico è stato momentaneamente interdetto per consentire la rimozione di un albero pericolante. Diversi i cartelloni pubblicitari sono finiti sull'asfalto nella zona di via Casalini. In via Bentivegna i vigili del fuoco sono intervenuti per un palo dell'illuminazione pubblica pericolante.

A causa del forte vento, Palazzo delle Aquile ha disposto la chiusura di tutti i giardini comunali. Annullata anche la prevista visita dei cittadini al presepe vivente a Villa Niscemi che era in programma fino alle 22. Il presepe potrà essere visitato domani a partire dalle 18.