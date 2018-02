Maltempo, disagi per il forte vento: voli in ritardo e cancellazioni

Il vento che da ieri sta soffiando su Palermo e provincia ha causato disagi non solo per rami divelti e cartelloni pericolanti - oltre sessanta le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco la notte scorsa - ma anche per chi doveva viaggiare in aereo. Molti i voli in ritardo da e per Palermo e le cancellazioni.

Il volo Az 01206 Palermo-Napoli previsto per le 21 è invece decollato a mezzanotte. "L'assistenza fornita dalla compagnia - lamenta una passeggera a PalermoToday - è stata davvero poca. Siamo rimasti per ore 'a spasso' per lo scalo senza sapere se e quando saremmo partiti".

Il volo FR2310 Palermo-Treviso delle 20.15 è stato cancellato. Stessa sorte per l'AZ1790 Palermo-Milano delle 21.25 e il volo M41801 Palermo-Lampedusa delle 20:15. Dirottato su Comiso il volo FR9994 Pisa Palermo delle 22.05; su LameziaTerme il volo FR6785 Marsiglia-Palermo delle 22.10. Dirottati su Catania i voli KM662 Malta-Palermo delle 21.40 e FR 8892 Bergamo-Palermo delle 21.25. A LameziaTerme anche i voli FR3918 Stansted-Palermo delle 21.05; FR1440 Malpensa-Palermo delle 21.50. Dirottati a Catania i voli V71561 Napoli-Palerno delle 20.55 e FR43341Bologna-Palermo delle 21; su Trapani i voli V71549 Torino-Palermo delle 2050 e il volo AZ1791 Fiumicino-Palermo delle 20.40.