Maltempo, vento e freddo flagellano Palermo: cade palma in piazza Croci, Ustica isolata

Alberi e pali della luce abbattuti. Insegne pericolanti rimosse e mare in tempesta. Il vento continua a soffiare forte su Palermo e Provincia provocando danni e qualche disagio a chi deve spostarsi. Ustica è isolata: i collegamenti con l'Isola sono bloccati e le raffiche, fino a 100 chilometri orari, hanno abbattuto numerosi alberi. Tutte le emergenze segnalate ai vigili del fuoco però sono rimaste inevase poichè che al momento è impossibile raggiungere l'Isola.

Vigili del fuoco al lavoro nella notte invece in città per rimuovere un'insegna pericolante in corso Alberto Amedeo, angolo via Costantino Lascaris. Mentre ieri nel tardo pomeriggio ad essere abbattuta dal vento è stata una palma in piazza Croci (chiamata così dai palermitani ma in realtà è piazza Francesco Crispi).

Tante le richieste di intervento giunte dalla Provincia. Tre i più significativi: poco prima del Costa Verde, a Cefalù, un albero finito su strada è stato rimosso. Stessa cosa è successa a Cinisi in via Casimiro Abate. A Petralia Soprana invece, in contrada San Giovanni, il vento ha abbattutto un palo telecom.

Disagi anche se limitati in aeroporto dove tra ieri sera e stamattina alcuni voli sono stati cancellati: si tratta del Palermo-Bologna gestito da Ryanair e dei collegamenti con l'isola di Lampedusa. Petralia Sottana e Caccamo imbiancate (guarda le foto sotto). Piano Battaglia al momento non è raggiungibile. Si sale solo per una corsia dal versante delle Petralie ma la strada per il momento è chiusa, deve essere messa in sicurezza. Impianti sono chiusi sul pianoro.

