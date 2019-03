Maltempo, in arrivo forti raffiche di vento: cancelli chiusi per giardini e ville comunali

Giardini e ville comunali chiusi domani in città. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, infatti, sono previsti "venti di burrasca forte con raffiche fino a tempesta lungo la Sicilia settentrionale". L'Amministrazione comunale ha disposto, dunque, in via precauzionale la chiusura di ville e giardini comunali.

La Protezione Civile prevede anche "precipitazioni da isolate a sparse anche con carattere di rovescio o temporale".



